Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Karadeniz'de fitili bir kez daha ateşledi. Yakın zamanda İngiltere'ye ait gemiye taciz ateşinde bulunan Rusya'nın, bu defaki hedefi Hollanda oldu. Hollanda Savunma Bakanlığı, 24 Haziran’da Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de seyir halinde olan Hollanda’ya ait Evertsen adlı fırkateyni taciz ettiğini açıkladı. Bu açıklamaya karşın Rusya Savunma Bakanlığı, bahsi geçen olaya ilişkin görüntüleri servis etti.

"HOLLANDA'YA KERÇ BOZAĞI MÜDAHALESİ"

Hollanda Savunma Bakanlığı, taciz iddialarının ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Hollanda'ya ait fırkateynine rotasını Kerç Boğazı'na yöneltmesinden dolayı Rus savaş uçakları tarafından müdahale edildiği aktarılarak, "Hollanda Donanması'na ait ‘Evertsen’ isimli fırkateyn rotasını değiştirerek Kerç Boğazı yönüne hareket etmeye başladı. Rusya Federasyonu karasularının ihlalini önlemek için Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-30 ve Su-24 savaş uçakları kalkış yaparak güvenli bir mesafeden uçuş yaptı. Rus uçaklarının uçuşu üzerine fırkateyn rotasını değiştirerek önceki rotasına dönüş yaptı" denildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, "Rus uçaklarının uçuşları hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİMİ 5 SAAT BOYUNCA KESMİŞLER

Hollanda Savunma Bakanlığı ise, Rus savaş uçaklarının savaş gemisinin iletişim sistemlerini 5 saat boyunca kilitlediğini belirtmiş, savaş uçaklarının Kırım’ın güneydoğusunda seyrettiği sırada gemiye yakın ve alçaktan uçuş yaparak, denizde tehlikeli bir durum oluşturduğunu aktarmıştı. Bakanlık ayrıca, bu tacizler sırasında savaş gemisinin uluslararası sularda olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddetmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.

Rusya, ateş açtıkları İngiliz gemisinin görüntülerini paylaştı Rusya ile İngiltere arasında bugün Karadeniz sularında sıcak anlar yaşandı. Ruslar, karasularını geçen İngiliz gemisine ateş açtıklarını açıkladı. İngilizler ise yalanladı. Bunun üzerine Rusya, geminin görüntülerini paylaştı ancak ateş açma anları yok.

Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.