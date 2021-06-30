Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 tebirlerinde rehavete yer olmadığının en güzel örneğini dramatik bir şekilde Rusya oluşturdu. Dünyanın pek çok ülkesine aşı ihraç eden Rusya’nın yaklaşık 150 milyonluk nüfusunun sadece 12,4 milyonu aşılandı. Rusların yaklaşık yüzde 70’i aşı olmaya sıcak bakmıyor ve aşı önlemlerine itibar etmiyor. Başkent Moskova başta olmak üzere birçok kentte “korona partileri” düzenleniyor. Koronayla savaşta en önemli üç silah olan maske, mesafe ve temizliğe itibar etmeyen Ruslar bunun bedelini ağır ödüyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Rusya’da haziran ayının başından bu yana koronavirüs salgınında Delta mutasyonundan kaynaklanan vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 652 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayarak normale geçen İngiltere delta varyantına karşı rehavete kapılınca, salgın ağırlığını göstermeye başladı. Fransa ise yetersiz kalan tedbirler nedeniyle sor günler geçiriyor.

DELTA VARYANTI İRAN'A DA SIÇRADI

İran’da 10’dan fazla kişide Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi. Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, vakaların Meşhed’de görüldüğünü belirterek testlerin incelenmek üzere başkent Tahran’a gönderildiğini aktardı. Kelyan “Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bir ülkeye daha sıçradı: Rusya'da Delta Plus kabusu Koronavirüsün yeni mutasyonu Delta Plus Rusya'ya da sıçradı. Ülkenin Halk Sağlığı Denetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 1 kişide bu virüsün görüldüğü bildirildi.

Rusya'da koronavirüs ölümleri rekor kırdı Rusya'da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 652 ile en yüksek can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 134 bini geçti.