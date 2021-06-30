Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapan güçlerin komutanı General Miller, başkent Kabil'deki karargahında gazetecilerin sorularını cevapladı.

'GÜVENLİK DURUMU ŞU AN İYİ DEĞİL'

Taliban'ın kontrolü altındaki bölgeleri artırdığına dikkati çeken Miller, "Güvenlik durumu şu an iyi değil. Mevcut eğilim sürerse iç savaşın kaçınılmaz olacağını öngörebiliriz. Bu dünyayı endişeye sevk etmeli." ifadelerini kullandı.

Miller, Afganistan'daki savaşın ancak siyasi çözümle sona erebileceğini vurgulayarak "Eğer şiddeti azaltmazsanız siyasi çözüm giderek zor hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Afganistan hükümetine danışmanlık yapan Amerikalı askerlerin, Taliban ile mücadelede önemli bölgelere öncelik verilmesini, kentlerin ve ana otoyolların kontrolüne odaklanılmasını, stratejik değeri daha az olan kırsal bölgelerin Taliban'a bırakılmasını tavsiye ettiğini anımsatan Miller, söz konusu stratejinin yeni dönemde, Afgan hükümetinin kaynaklarının azalmasıyla daha fazla önem kazanacağını vurguladı.

'ABD'NİN MİRASINI GELECEK TAYİN EDECEK'

ABD ve NATO güçlerinin Eylül 2018'den beri komutanlığını yapan, daha önce de ülkedeki ABD özel kuvvetlerine komuta eden Miller, 2001'deki işgalden bu yana ABD'nin Afganistan'daki varlığının başarısızlık olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceği sorusuna, "ABD'nin mirasını gelecek tayin edecek. Bu hikayenin devamını bize gelecek anlatacak." cevabını verdi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) en son açıklamasına göre, çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı ve 6 askeri üs Afgan güçlerine teslim edildi ancak komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamadı.

Çekilmenin ardından ABD'nin yalnızca Kabil Büyükelçiliğini korumak üzere birkaç yüz kişilik bir askeri birlik bulundurması öngörülüyor.

Öte yandan Kabil Uluslararası Havaalanının korunma için Türkiye ile prensipte anlaşmaya varan Washington yönetimi, buradaki güçlere destek için bir miktar askeri muhafaza etmeyi değerlendiriyor.



Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayeti ve kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Rusya’nın hedefi yeniden Afganistan’a dönmek “Rusya hem Hazar havzasında güç sahibi olmayı hem de İran, Pakistan ve Çin dâhil birçok ülke ile etkin koridorları kontrol etmeyi istiyor. Bir diğer motivasyonu da Afganistan’daki eşsiz yer altı zenginliğini elde etmek”

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da onlar Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağırarak, 'Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir.' dedi.