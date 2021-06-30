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Putin: İngiliz savaş gemisinin Kırım'a ilerlemesi provakasyondur
30.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme: 30.06.2021 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin provokasyonu, Cenevre'de ABD ile yapılan zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Putin,
794980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/794980.aspx
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