Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayvan'da judo dersi faciayla sonuçlandı. Nisan ayında judo dersinde koçu ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuğun beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği belirtildi.

70 GÜNDÜR KOMADAYDI

Yerel basına göre ailesi, çocuğun yaklaşık 70 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verdi.

60'lı yaşlarındaki judo koçunun ise "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" ile suçlandığı, bu ayın başında 3 bin 583 dolar kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi.

CEZASI DEĞİŞEBİLİR

Çocuğun ölümünün ardından savcının judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği aktarıldı.

Judo koçu, suçlu bulunması durumunda en az 7 yıldan müebbet hapse kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

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