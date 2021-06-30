Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 3 milyar 40 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 230 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 332 milyon 854 bin ile Hindistan, 325 milyon 150 bin ile ABD, 98 milyon 830 bin ile Brezilya, 77 milyon 30 bin ile İngiltere, 73 milyon 750 bin ile Almanya, 53 milyon 80 bin ile Fransa, 51 milyon 10 bin ile İtalya, 49 milyon 416 bin ile Türkiye, 44 milyon 390 bin ile Meksika, 43 milyon 500 bin ile Japonya, 42 milyon 40 bin ile Endonezya, 40 milyon 570 bin ile İspanya, 39 milyon 330 bin ile Rusya, 36 milyon 780 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Polonya ve 22 milyon 500 bin ile Şili izledi.

HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI BAE'DE

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 153,67 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 149,36, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 124,38, İsrail'de 124,19, Şili'de 117,77, İzlanda'da 114,54, İngiltere'de 113,87, Moğolistan'da 113,47, Uruguay'da 111,78, Katar'da 107,91 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

TÜRKİYE LİSTEDE 9. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 49 milyon 416 bin 330 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 57,57 oldu. 34 milyon 358 bin 25 kişiye ilk doz, 15 milyon 58 bin 305 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 182 milyon 629 bini aştı, 3 milyon 954 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.

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