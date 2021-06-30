Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside’da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada hala kayıp olan 149 kişi için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kayıp kişilerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

YÜREK BURKAN HİKAYE

Adı kayıplar arasında yer alan Harry Rosenberg’ın hikayesi ise yürek burktu.

Rosenberg’in eşi Anna Rosenberg’i geçtiğimiz yıl kanserden, anne ve babasını ise ocak ayında koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Rosenberg’in yaşadığı acı kayıpları geride bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için Surfside’a taşındığı belirtilirken, 2 çocuk sahibi 27 yaşındaki kızı Malky Weisz ve eşi Benny Weisz’in de binanın çöktüğü sırada Rosenberg’i ziyaret etmek için binada olduğu aktarıldı.

NEFES ALMAK İÇİN FLORİDA'YA YERLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl kaybettiği eşinin anısına, zihinsel hastalıkları olan gençler için İsrail’de bir hastaneye bağlı bir merkez kuran Rosenberg’in Florida’ya biraz nefes almak için geldiği ifade edildi.

Rosenberg’in 30 yıllık arkadaşı olan Maurice Wachsmann, ailesini kaybetmenin Rosenberg için çok zor olduğunu belirterek, “Hayatını beklemeye aldı. Onun için son derece zordu. Anne ve babası için de her şeyi yaptı” dedi.

Enkaz çevresinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi de devam ediyor.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, ekiplerin enkazdan 12. kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 149 kişinin halen kayıp durumda olduğunu açıklamıştı.

Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu kaybetmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtmişti.

Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını söylemişti.

Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü ABD'nin Florida eyaletinde çok katlı bir bina kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.