Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak hava dalgasının vurduğu Kanada'da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Ülkenin batısında 'tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorları' kırılırken, British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini açıkladı.

EYALET NORMALLERİNİN ÜÇ KATINA ÇIKTI

Yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde sıcak hava kaynaklı olarak ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade eden Lapointe, bildirilen 486 ölüm ile birlikte bu sayının eyalet normallerinin üç katına çıktığını vurguladı. Lapointe, sıcak hava dalgasında ölenlerin çoğunun havalandırılmayan evlerde yalnız yaşayan kişiler olduğunu aktardı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

ORMAN YANGINI TAHLİYEYE YOL AÇTI

British Columbia eyaletindeki Lytton bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle çevre sakinleri tahliye edildi. Belediye Başkanı Polderman, "Tüm bölge yanıyor. Alevlerin her yere yayılması tam 15 dakika sürdü" ifadelerini kullandı.

SICAKLIK REKORU 3 KEZ KIRILDI

Bu hafta Kanada'da kaydedilen 'en yüksek sıcaklık rekoru' üç kez kırıldı. Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.

Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu Kanada'da toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Yine bir misyoner okulu yanında onlarca kemik bulundu.