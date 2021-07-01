Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, sahte aşı skandallarına bir yenisi eklendi.

EN AZ 800 KİŞİYE SAHTE AŞI

Afrika ülkesi Uganda’da üst düzey sağlık yetkilisi Warren Namara dün yaptığı açıklamada, ülkede en az 800 kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, "Mayıs ayının ortalarından itibaren en az 800 kişiye sahte aşı uygulandı. Bu maddeler daha bir sürü kişiye verilmiş olabilir” dedi.

Sahte aşıların çoğunun başkent Kampala çevresindeki özel hastanelerde 15 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında uygulandığını ifade eden Namara, olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını, bir doktorun ise arandığını bildirdi.

AŞILAR ANALİZ EDİLİYOR

Namara, Kampala'nın bazı bölgelerinde sağlık çalışanı olduklarını iddia ederek dolaşan kişiler olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, sahte aşılarda enjekte edilen sıvının analiz edildiğini söyledi.

Uganda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede salgının başlangıcından bu yana 79 bin 977 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 1023 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19 aşıları kamu ve özel merkezlerde ücretsiz olarak uygulanırken, şu ana kadar uygulanan aşı sayısı 856 bini geçti.

Afrika'da 14 ülkede Delta varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bulunan 14 ülkede ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyatının tespit edildiğini duyurdu.

Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 haftada yüzde 40 arttı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında koronavirüs kaynaklı ölümlerin aşı ve koruyucu malzeme yetersizliğinden son 1 haftada yüzde 40 arttığını belirtti.

DSÖ açıkladı: Afrika’da vaka ve ölümler yüzde 40 arttı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.