Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porto Rikolu şeker kamışı yetiştiricisi Emilio Flores Márquez, 112 yaş ve 326 günle dünyanın hayattaki en yaşlı erkeği.

8 Ağustos 1908’de Carolina şehrinde dünyaya gelen Márquez, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Sertifikasını alan çiftçi, çok yaşamasını, çocukken babasından gelen şu tavsiyeye bağlıyor: “Yaşayan herkesi sev, iyilik yap, sahip olduklarını başkalarıyla paylaş.”

EŞİNİ 2010'DA KAYBETTİ, 4 ÇOCUĞU VAR

75 senedir evli olduğu Andrea Pérez’i 2010’da kaybeden Márquez’in dört çocuğu var.

Çocuklardan bugün sadece ikisi hayatta ve bunlar babalarına bakıyor. Márquez, 101 yaşındayken ameliyat oldu ve kendisine kalp pili takıldı.

Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Yüzük, 12.638 elmasla Guinness Rekorlar Kitabı’nda Hindistan’ın elmas merkezi Surat’ta mücevher tasarımı eğitimi gören 25 yaşındaki Harish Bansal, üzerinde tam 12.638 adet küçük elmas parçası olan bir yüzük tasarladı.

Guinness rekortmeni kadın bisikletçi Juliana Buhring İstanbul'da Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi.