Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin çeşitli eyaletlerinde hayata geçirilen muhtelif projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Ruhani, yaptığı konuşmada İran'daki ekonomik sorunlara değindi.

1 MİLYON 100 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden hayata geçirdiği yaptırımların fiyatlar ve enflasyon açısından İran halkının üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu ifade eden Ruhani, "Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı. Bir milyon insanın işsiz kalması milyonlarca kişiyi meşakkatlerle karşı karşıya bırakıyor. Ekonomik savaş, kuraklık ve sel, halkın sıkıntı yaşamasına neden oldu." dedi.

Salgın sürecinde yaptırımlardan kaynaklı bir dizi engellerle karşılaştıklarını aktaran Ruhani, "Maske istiyorduk ancak kimse bize maske vermiyordu. Kimse bize solunum cihazı vermiyordu. Trump ahmağı 'Solunum cihazı isterseniz size 4 tane gönderelim' diye mesaj göndermişti. Ben de 'İstiyorsanız biz size 40 tane gönderelim' dedim." ifadelerini kullandı.

İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü İran'da ilk kez 10'dan fazla kişide koronavirüsün ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

İran Bağdat'ta şov yaptı, ABD vurdu Irak'ın başşehrinde İHA/SİHA ve füzelerle gövde gösterisi yapan milislere gece operasyon düzenlendi. Haşdi Şabi cephesi "İntikam alacağız” açıklaması yaptı