Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Çocuklara Covid aşısı yapılması konusu, İngiltere’de hükumete danışmanlık yapan bilim kurulu üyeleri arasında bile tartışmalı.

DİNGWALL: COVİD ARTIK ÖLÜM SEBEBİ DEĞİL

Hükumetin Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) bazı üyeleri, 18 yaşından küçüklere Covid aşısı yapılmasının enfeksiyon oranlarını düşüreceğini, dolayısıyla yetişkinlerde korumaya yol açacağını savunuyor.

Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi (JCVI) üyesi Profesör Robert Dingwall ise enfeksiyon oranları konusunda panik yapılmasına gerek olmadığını, Covid’in artık önemli bir ölüm sebebi olmadığını ifade etti.

"DOĞAL BAĞIŞIKLIKLA KORUNABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK AHLAKSIZLIK DEĞİL"

Gençlerin, doğaları gereği Covid'e karşı düşük risk grubunda olduklarına değinen Dingwall, Twitter’daki mesajında, “Aşılar son derece güvenli olmalıdır. Çoğu genç için düşük Covid riski göz önüne alındığında, muhtemel bir aşı riskini almalarını istemektense, enfeksiyon yoluyla oluşturulan doğal bağışıklıkla daha iyi korunabileceklerini düşünmek ahlaksızlık değildir” ifadesini kullandı.

İngiltere’de kanda pıhtılaşma sebebiyle ölümlere yol açtığı endişesiyle 30 yaşından küçüklere Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısı yapılamıyor.

Aşılanmalarına karar verilmesi halinde 18 yaşından küçüklere, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları yapılacak.

Aşının çocuklarda farklı yan etkisi yok Çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasının ağır hastalık gelişme riskini azaltacağını ifade eden Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gökdemir Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)’nin, Covid-19 aşılarının 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygulanmasının enfeksiyondan korunmada etkili ve güvenli olduğunu bildirdiğini söyledi.