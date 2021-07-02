Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Afganistan'dan çekilme yolunda sona geliyor. Bugüne kadar kritik harekatların başlangıç noktası kabul edilen Bagram Hava Üssü, ABD'li yetkililerce Afganistanlılara bırakıldı.

BUGÜN AYRILDILAR

Kamuoyuna bilgi verme yetkileri olmadığı için isimlerinin saklı kalması koşuluyla Associated Press'e konuşan iki ABD'li yetkili, üssün Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri'ne devredildiğini bildirdi. Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da varlık gösteren ve çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, Bagram Hava Üssü'nden bugün ayrıldı.

Bagram Hava Üssü, Afganistan'da NATO ve ABD öncülüğünde yürütülen askeri operasyonlar için önemli bir harekat noktasıydı.

SEMBOLİK BİR ÖNEME SAHİPTİ

Görev süreleri boyunca ABD başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump tarafından ziyaret edilen Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki varlığı açısından sembolik bir öneme sahipti.

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere, 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temmuzda tamamlanabilir ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 16-20 arasında tamamlandığını duyururken sürecin beklenin aksine 11 Eylül'de değil, temmuzda tamamlanacağı tahmin ediliyor.

ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.