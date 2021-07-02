Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gariplikler ülkesi Hindistan'da inanılmaz bir olay meydana geldi. Sokak ortasında başıboş dolanan timsah görenleri şaşkına çevirdi.

HAYVANIN PEŞİNE TAKILDILAR

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletine bağlı Uttara Kannada bölgesindeki Kogilabana köyünde evlerinden çıkanlar dev bir timsahla karşılaştı. Sokakta gezinen timsahı görenler önce şaşırdı, sonra da hayvanın peşine takıldı. O anlar bir çevre sakininin kamerasına yansırken, bölgeye orman dairesinden yetkililer çağrıldı. Görevlilerin yakaladığı timsahın Kali Nehri'ne bırakıldığı belirtildi.

Görenler şoke oldu! Sokak ortasında timsah