Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da geçtiğimiz yıl toplam bin 565 kadın cinayete kurban giderken, 2021 yılının henüz ilk 6 ayında ülkede 560 kadın öldürüldü.

MARKETE GİTMEDİ DİYE ÖLDÜRDÜ

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan’ın Alatır kentinde 72 yaşındaki yaşlı bir kadın markete gitmediği gerekçesiyle, kocası tarafından önce kül tablası ile feci şekilde dövüldü ardından defalarca kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Karısını feci şekilde katleden yaşlı koca ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Katil kocanın daha önce de karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle sabıka kaydı olduğu öğrenidi. Rusya'yı sarsan bu cinayet 2021 yılının ilk yarısında işlenen en yaşlı kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti.

6 AYDA 560 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Rus kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 560 kadın farklı gerekçelerle katledildi. Ülkede Ocak ayında 114, Şubat ayında 111, Mart ayında 96, Nisan ayında 83, Mayıs ayında 86 ve Haziran ayında 65 kadın hayatını kaybetti.

Rusya’da kadın cinayetleri sayısı her geçen yıl artarken 2018 yılında 927, 2019 yılında bin 760 ve 2020 yılında bin 565 kadının çoğu aile içi şiddet olmak üzere birçok nedenle öldürüldü.

ORTA YAŞTAKİ KADINLAR DAHA ÇOK ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya’da kadın cinayetlerinin ilk nedenleri olarak aile içi şiddet görülürken aile içi şiddetin başında alkol tüketimi geliyor. Rusya’da en çok 30 ile 50 yaş arası kadınlar öldürülürken bu cinayetler genelde kadınların eşleri tarafından işleniyor. Başkent Moskova kadın cinayetleri bakımından bu yılın ilk yarısında da başı çekerken Moskova’yı, St. Petersburg takip etti. Rusya’nın bazı bölgelerinde hiç kadın cinayetine rastlanılmadı. Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden İnguşetya ve Adigey Cumhuriyeti’nde bu yılın ilk yarısında bir kadın cinayetinin işlenmediği öğrenildi.

Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti Antalya’da babasıyla tartıştığı ileri sürülen genç adam, sinirini babasının arkadaşı yerleşik Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobil ve servis aracından çıkardı, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Öfkeli gencin sopa ve tekmelerle aracı hurda hale getirişi güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıstan şikayetçi olduğunu belirten kadın, “İki aracım da pert olmuş durumda Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz” dedi.

Antalya’da Rus kadının şüpheli ölümü Antalya'da yerleşik yaşayan Rus kadın evinde ölü bulundu.