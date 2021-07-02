Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hutchinson-Gilford Sendromu da denilen erken yaşlanma hastası Khimich, tedavi olabilmek için resim yaparak para kazanmaya çalışıyordu. Paris’i ziyaret edip eserlerini sergilemek isteyen sanatçı, 10 yaşında hayatını kaybetti. 39 yaşındaki annesi Dina, “Iryna öldü. Kalbi dün durdu. Üzgünüm hayatımın ışığı. Seni kurtaramadık” mesajını paylaştı.

TEDAVİ İÇİN ABD'YE GİDECEKTİ

Küçük kız, tedavi için ABD’de Boston’a gitmeye hazırlanıyordu. Kızın tedavisi için para yardımında bulunan Ukraynalı iş adamı Andrey Zdesenko da “Eşsiz ve yetenekli bu kız, korkunç ve nadir görülen erken yaşlanma hastalığıyla on yıl boyunca cesurca mücadele etti. İçinde çok fazla ışık, sevgi, canlılık, samimiyet vardı. Dünyayı ne kadar canlı gördü, resimlerinde her şeyi ifade etmek için ne kadar acele etti. En azından, çalışmalarını göstermeyi başardığımız için teselli buluyoruz” dedi.