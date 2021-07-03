Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovenyak hakem Slavko Vincic yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya art arda golle farkı hızlı açtı. 31. dakikada Marco Verratti'nin asistinde Nicolo Barella mücadelede ilk golü atarken, 44. dakikada Insigne farkı 2'ye çıkardı. Belçika ise devre bitmeden 45. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltı golü ile durumu 2-1 yaptı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Belçika skoru eşitlemek için büyük mücadele verse de bunu başaramayınca maç ilk yarıda atılan gollerle İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK

İtalya, yarı final mücadelesinde 6 Temmuz'da İspanya ile karşılaşacak.

Attila Szalai'ye İtalyan kancası Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin devrede olduğu iddia edildi.

İtalya, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.