Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi’nde görüştü. Bu görüşme, Merkel'in görev süresi dolmadan gerçekleştirdği Kraliçe ile son resmi görüşme oldu.

İNGİLTERE'YE 22 RESMİ ZİYARET

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Merkel, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Windsor Kalesi’nde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Merkel ve Kraliçe, görüşme öncesinde basın mensuplarına poz verdi. Kraliçe Elizabeth, Alman lider Merkel’e “tarih yazmakta olduklarını” söyledi.

GEÇEN AY DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Merkel ve Kraliçe, geçtiğimiz ay Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi’nden bu yana ilk kez bir araya gelirken, görev süresi dolmak üzere olan Merkel, Kraliçe ile son resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Merkel'den acil dostluk Almanya Başbakanı Angela Merkel’den “Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerekir” çıkışı geldi. Bu sözleri değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur “Merkel, Türkiye’nin AB’ye yakın olmasını istiyor” dedi.

Biden'dan şaşırtan Kraliçe yorumu: Bana annemi hatırlattı ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde görüştüğü İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki "Bana annemi hatırlattı." sözü şaşırttı.