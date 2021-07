Türkiye Gazetesi

Child Soldiers International (eski adıyla Çocuk Askerlerin Kullanımını Durdurma Koalisyonu) uluslararası bir insan hakları araştırma ve savunma kuruluşu tarafından 2001-2004-2008 ve 2016 yıllarında hazırlanan ABD’deki çocuk askerler raporlarında çarpıcı bilgiler yer alıyor. Rapora göre; ABD’deki ulusal işe alım mevzuatı, 17 yaşındakilerin silahlı kuvvetlere girmesine izin veriyor. Şu anda hâlen az da olsa 18 yaşın altında onlarca çocuk asker ABD ordusunda görev yapıyor. Ancak daha çarpıcı olanı 17 yaşındaki birçok çocuk asker Körfez Savaşı, Somali ve Bosna'daki ABD operasyonlarında görev yaptı.

17 YAŞINDAKİ ASKERLER

Yine ABD Savunma Bakanlığı'nın en son istatistiklerine göre, ABD silahlı kuvvetlerine yeni katılanların %23'ü, askerlik sözleşmelerini imzaladıklarında henüz on yedi yaşında. Yeni aktif göreve alınanların ise yüzde altısı, on yedi yaşında. Bunların yaklaşık beşte biri kız. Orduda yeni işe alınanlar için eğitim süreleri dört ila altı ay arasında değişiyor. Eğitimi tamamlayan ve birliklere atanan askerlerin %99,76'sının on sekiz yaşında veya daha büyük geri kalanı ise henüz reşit değil. 2004'te ABD Ordusu Askerî Personel Politikası Direktörü, İnsan Hakları İzleme Örgütüne yazdığı bir mektupta, 2003 ve 2004'te 17 yaşındaki yaklaşık 60 kadar ABD askerinin Irak ve Afganistan'da konuşlandırıldığını kabul etti. Savunma Bakanlığı daha sonra "Durumlar derhâl düzeltildi ve tekrarını önlemek için harekete geçildi" açıklamasını yaptı.

