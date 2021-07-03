Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akılalmaz görüntüler Meksika'dan geldi. Devlet petrol şirketi Pemex’e ait olan ve denizin 78 metre derinliğinde bulunan su altı boru hattında patlama meydana geldi. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında meydana gelen patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran ve 'ateş gözü' olarak adlandırılan görüntü, Pemex işçileri tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Pemex'ten yapılan açıklamada, yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü bildirildi. Açıklamada, patlamadan sonra derhal müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesine boru hattındaki sızıntının neden olduğu belirtildi.

Patlamanın nedeninin kapsamlı olarak araştırılacağını duyuran Pemex, yangının yerel saatte 10.45'te söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

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