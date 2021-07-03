Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, dün kentte İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sırasında 13 yaşlarındaki bir çocuğa ateş açılması anını görüntüledi.

ÇOCUKLARI GERÇEK MERMİYLE HEDEF ALIYORLAR

Görüntüde, 2 askerin, ellerinden kaçan Filistinli çocuğa ateş açtığı ancak çocuğun yaralanmadan bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Sosyal medyada binlerce kişi, videonun "İsrail askerlerinin Filistinli çocukları gerçek mermiyle hedef aldığını belgelediği" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER EL-HALİL'DE ÇEKİLDİ

İnsan Hakları Savunucuları Birliği aktivisti Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu videoyu, El-Halil'de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede sırasında çektiğini söyledi.

Filistinli çocuğun ellerinden kaçmasıyla 2 askerin onu yaralamak ve gözaltına almak için ateş açtığını kaydeden Ebu Şemsiyye, çocuğun kaçmayı başardığını belirtti.

Ebu Şemsiyye, "Bu olay, İsrail askerlerinin çocuklara ateş açma ve gözaltına alma konusunda emir aldığını gösteriyor." dedi.

Filistinli sanatçılar modern sanatla İsrail işgaline dikkati çekiyor Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nde Filistinli sanatçılar, İsrail işgali altındaki Filistin'in sorunlarına dikkati çeken modern sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi düzenledi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

ABD'li gazetecilerden Filistin'de gerçekleri yansıtın çağrısı ABD medyasında görev alan 500’den fazla gazeteci, ortak bir mektup yayımlayarak "İsrail işgalini ve Filistinlilere yönelik sistematik baskıyı gizlemeye" son verilmesi çağrısı yapıldı.