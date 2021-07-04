Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami'de 24 Haziran'da çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece toplam ölü sayısı 24'e yükselmiş oldu.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, hala enkaz altında olan 124 kişiden haber alınamadığı belirtti.

KALAN KISMI YARIN YIKILACAK

Çöken binanın kalan kısmının yıkılmasına yarın başlanacak. Bu nedenle enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına da ara verildi. Ayrıca, binanın yaklaşık 8 kilometre uzağındaki başka bir bina da çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

270 DAİRELİK LÜKS BİNA ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

24 Haziran'da Miami Beach'de bulunan 13 katlı 270 dairelik lüks bina aniden çökmüştü. Bölge yetkilileri, daha önce 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkat çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

ABD'de 12 katlı bina çöktü, 100 kişiden haber alınamıyor ABD'de feci bir olay yaşandı. Bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında insan arıyor.