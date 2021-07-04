Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini kaydetti.

4 MISIRLI İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, Limasol'da mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

Kundakçılık olarak görülen olayla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

AB VE İSRAİL'DEN YARDIM TALEBİ

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

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