Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkede daha görülen kara mantar hastalığı, bu kez de Afganistan'da ortaya çıktı. Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, ülkede ilk kez iki hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Covid-19 salgınında üçüncü dalganın ortasında olan Afganistan'da kara mantar korkusu yaşanıyor. Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

SON 24 SAATTE COVID-19 KAYNAKLI 84 CAN KAYBI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkede Covid-19 salgınında toplam ölü sayısının 5283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.

Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Haziran ayının sonunda yaptığı açıklamada, ülkede 40 binden fazla kişide kara mantar hastalığının görüldüğünü açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hastalık görülen kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Covid-19’a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirmişti. Vardhan, kara mantar nedeniyle 3129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hindistan'da kara mantar hastalığı durdurulamıyor Hindistan'da kara mantar hastalığı gün geçtikçe artıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.