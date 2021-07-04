Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’daki Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı. Papa, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacak. Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni, ameliyatı doğrulayarak "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü. Burada ameliyat geçirecek" dedi.
PAPA SEÇİLMESİNDEN BU YANA İLK DEFA HASTANELİK OLDU
Ameliyatı, hastanenin Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri'nin yapacağı aktarıldı. Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla tanınıyor. Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk defa hastaneye kaldırıldı.
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Papa, ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Papa Francis, kalın bağırsağındaki problem sebebiyle ameliyat edilecek. Francis'in sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi ise yok.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’daki Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı. Papa, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacak. Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni, ameliyatı doğrulayarak "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü. Burada ameliyat geçirecek" dedi.
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