Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen habere göre; Hazar denizinde Azerbaycan'a ait bir petrol platformu üzerinde patlama meydana geldi, patlama Bakü'de deprem gibi hissedildi

SOCAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.

"VOLKANİK PATLAMA OLABİLİR"

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.