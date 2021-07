Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mart ayında "The Evre Given" adlı konteyner gemisi, Süveyş Kanalı'nda sıkıştı. Kanalı kapatan bu gemi, dünyada krize sebep oldu. Geminin ait olduğu Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticileri bir araya gelip bu konuyu konuştu. Taraflar tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. Ardından 29 Mart’tan bu yana alıkonan The Ever Given’ın 7 Temmuz’da denize açılacağı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Stan Marine Sözcüsü Faz Peermohamed "Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA’nın İsmailiye'deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek" dedi. SCA tarafından yapılan açıklamada ise anlaşmanın çarşamba günü bir törenle imzalanacağı ve katılımcıların geminin denize açılışını seyredebileceği ifade edildi.

TAZMİNAT DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

SCA ya da Stann Marine anlaşmaya dair ayrıntıları paylaşmadı. Öte yandan SCA, geminin sahibi olan şirketten 916 milyon dolar tazminat talep etmiş, ilerleyen zamanda ise bu rakam 550 milyona düşürülmüştü. Davaya bakan Mısır mahkemesi tazminat konusunda iki tarafın anlaşmasına imkan sağlamak amacıyla nihai kararını 11 Temmuz'a ertelemişti.

