Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

SEVİNDİREN SONUÇLAR GELDİ

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

BİONTECH PEK ÇOK VARYANTTA ETKİLİ

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.

BioNTech, Delta varyantına karşı da etkili İsrail'de yapılan bir araştırmada, BioNTech'in Kovid19 Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya çıktı.

Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.