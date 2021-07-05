Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Senatosu Savunma Komitesi, insansız hava araçlarının (İHA) hazır hale getirilmesi için önemli bir rapor hazırladı. Komitenin hazırladığı raporda, Fransa'nın 'drone savaşları'na hazır olması gerektiği belirtilerek, ülkenin güvenliği için askeri insansız hava araçları filosunu genişletmesi ve drone savar kapasitesini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi. Raporda Türk SİHA/İHA'ları da yer aldı.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Ouest-France'ta yer alan haberde; Türk SİHA/İHA'larının sadece Dağlık Karabağ savaşında değil, Eylül 2019'daki Libya'da çatışmalarında ve Mart 2020'deki kuzey Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlarda yoğun olarak kullanıldığı belirtildi. Bu kullanımlarda daha çok taktik insansız hava araçlarının ve küçük insansız hava araçlarının tercih edildiği de ifade edildi.

Ayrıca haberde, dünyanın en büyük drone ihracatçıları olan İsrail ve Çin gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin de büyük ölçekli üretime ve ihracata başladığı hatırlatılarak, Fransa'nın da bu ülkeler gibi 'ucuz' insansız hava araçlarının büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başlaması gerektiği vurgulandı.

400 BİNDEN 2,5 MİLYONA YÜKSELDİ

Raporda, insansız hava araçları sayısının 2017'de 400 binden 2 buçuk milyona yükseldiği belirtilirken, "İnsansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Ülkede 2019'dan bu yana bu alanda gelişimin sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtildi.

Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.