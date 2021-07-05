Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da Delta varyantı vaka sayılarını hızla arttırdı, hastaneler dolup taştı.

OKSİJEN KITLIĞI YAŞANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Cava Adası'ndaki bir devlet hastanesinde oksijenin tükendiği, 63 hastanın koronavirüs nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir hastane yetkilisi, "Oksijen stoğumuz akşam sekizde sona erdi, oksijen tüpleriyle açığı kapatmaya çalıştık" dedi.

Pazar günü erken saatlere kadar sıkıntı süren oksijen kıtlığında onlarca koronavirüs hastası hayatını kaybederken, hastaneye daha sonra oksijen takviyesi yapıldığı açıklandı.

HÜKÜMET ÜRETİCİLERE ÇAĞRI YAPTI

Endonezya hükümeti, oksijen üreticilerinden önceliği hastanelere vermelerini istedi.

Cava Adası'nda vakaların artış göstermesi nedeniyle hastanelerin çadırdan ek yoğun bakım üniteleri oluşturdukları belirtiliyor.

Hastanelerde yer bulabilmek için hastalar günlerce beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede günlük vakalar 30 bine yaklaşıyor. Aşı kampanyası da oldukça yavaş ilerliyor. Nüfusun yalnızca yüzde 5'ine iki doz aşı yapıldı. 18 yaş altında vakaların artması da dikkat çekiyor. Bu nedenle 12-17 yaş grubu da aşılanmaya başlandı.

Oksijen kıtlığı yaşayan ülkelerin sağlık sistemi çökebilir Koronavirü salgını nedeniyle artan vaka sayısı dünya genelinde birçok ülkede tıbbi oksijen kıtlığına yol açarak sağlık sistemini de tehdit ediyor.

Almanya Hindistan'da oksijen üretim tesisi kurdu Alman ordusuna bağlı sağlık ekipleri korona salgınından dolayı zor günler geçiren Hindistan'da mobil oksijen üretim tesisi kurdu.

Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijene ihtiyaç duyuluyor Hindistan'da, artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde 688 binden hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu bildirildi.