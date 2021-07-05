Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Afganistan’da Bagram’daki ana askeri üssünü boşaltması, ABD tarihindeki en uzun süren savaşın sonuna işaret ediyor.

ABD’den meydana gelecek boşluğu ise baş rakibi Çin dolduracak gibi görünüyor.

Kabil’deki yetkililer, Çin’in ünlü Kuşak-Yol projesi kapsamında imzaladığı 62 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) Afganistan’ı da kapsamasını değerlendiriyor.

PROJE 2049'DA TAMAMLANACAK

2013’te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ortaya atılan ve Çin anayasasında da yer alan dev altyapı projesi, Çin’in dünyanın geri kalan kısmıyla denizden ve karadan entegrasyonunu hedefliyor. Projenin 2049’da tamamlanması planlanıyor.

Afganistan’ın da anlaşmaya dahil olmasıyla Çin, Afganistan ve Pakistan’da yeni otoyollar, demir yolları ve enerji nakil hatları inşa edecek ve bu ülkelere milyarlarca dolar kredi verecek.

ABD ASKERLERİ AYRILDI, ÇİN'E FIRSAT DOĞDU

The Daily Beast sitesine konuşan bir kaynak, Pakistan’ın Peşaver şehriyle Afganistan’ın başkenti Kabil arasında otoyol anlaşması yapılması halinde Afganistan’ın resmi olarak CPEC'e katılmış olacağını söyledi.

Çin, proje konusunda baştan beri harekete geçmek istiyor ama Afganistan’daki güçlü Amerikan askeri varlığı buna mani oluyordu. ABD askerlerinin Bagram’dan ayrılması bu konuda Çin’e fırsat sağladı.

ÇİN'İN TEK ENDİŞESİ: İSTİKRARSIZLIK

Çin'in proje için tek endişesi: Taliban sebebiyle olabilecek istikrarsızlık.

Kaynakta, projenin Çin’in Taliban’la anlaşma yapıp yapamayacağına bağlı olduğu belirtilirken, "Taliban, Çin’in altyapı ve diğer projelerine onay verirse Çin’in eli güçlenir. Taliban yetkilileri de milli menfaatlere hizmet etmesi halinde projelere sıcak bakıyor." ifadeleri yer aldı.

Afganistan yeni bir iç savaşa sürükleniyor ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilme takvimi işlerken, Taliban farklı bölgelerde birçok stratejik noktayı ele geçirdi. Afgan uzmanlar, yeni bir kaos planının devreye girdiğini ve ülkenin uzun soluklu bir iç savaşa sürüklendiğini söyledi.

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