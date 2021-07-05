Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estetik ameliyatlar için Türkiye’yi seçen Price, bir çekim ekibini de kendisiyle birlikte ülkemize getirdi.

Price'n geçirdiği tüm operasyonların YouTube’da yayımlanacağı öğrenildi.

"CANAVARA DÖNMÜŞÜM"

Bütün vücudundan yağ aldıran, göz torpacıklarını kaldırtan, dudaklarını doldurtan Price, bir dizi ameliyatın ardından aynaya baktığında, “Ne yaptım ben? Canavara dönmüşüm” itirafında bulundu.

Nişanlısı Carl Woods da operasyon odasını seyrederken Price’ın hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

ÜÇ HAFTA ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Üç hafta önce Türkiye’ye gelen ve halen iyileşme sürecinde olan Price, ülkesine döndüğünde de koronavirüs tedbirleri sebebiyle karantinada kalacak.

İlk çeyrekte estetik için 125 bin turist geldi Bu yılın ilk çeyreğinde salgına rağmen saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için Türkiye’ye 125 bin sağlık turisti geldi.

Saçlarına yapıştırıcı sürdü bir ay hastane hastane dolaştı, sonunda estetikçinin müdahalesiyle kurtuldu ABD’nin Louisiana eyaletinde 5 çocuk annesi Tessica Brown (40), saçlarını düzeltmek için geçen ay kafasına yapıştırıcı dökmüştü. Tüm saçları yapışan kadın, aseton dökmesine rağmen yapıştırıcıdan kurtulamadı. Hastane hastane dolaşan kadın, derdine derman bulamadı.