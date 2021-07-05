Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzlanda'da yapılan bir araştırma kapsamında, ülkedeki çalışan nüfusun yüzde 1'inden fazlası, toplam ücretlerinde herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma sürelerini 35-36 saate indiren pilot bir programa katıldı. Uygulamada, farklı iş kollarında çalışan ve standart olmayan vardiya düzenlerine sahip olan farklı gruplar oluşturuldu.

ÜRETKENLİĞİ VE REFAHI ARTIRIYOR

Haftada 4 günü kapsayan çalışma denemesinin ardından İzlanda ve İngiltere'deki düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koydu.

Pilot denemeye katılan hemen hemen tüm gruplardaki işçilerin stres ve tükenmişliğin yanı sıra iş ve yaşam dengesinde de önemli ölçüde iyileşme sağladığı vurgulandı.

Öte yandan, araştırmacılar, denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığını veya iyileştiğini gözlemledi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİN AZALTILMASI GÜNDEMDE

İzlandalı çalışanların çoğu için ücret ve koşulları toplu olarak müzakere eden İzlanda sendika federasyonları, çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etmeye başladı.

'İNGİLTERE'DE DE TEST EDİLMELİ' ÖNERİSİ

Araştırmacılar, başarıyla sonuçlanan uygulamanın İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtti. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma önerisi bazı kesimler tarafından da destek buluyor.

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