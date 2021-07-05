Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa bir süreliğine hack’lenen platform, kendisini Google ve Apple uygulama dükkanlarında “dünyadaki herkes için tarafsız sosyal ağ” olarak tanıtıyordu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bizzat Miller ve birkaç GETTR profilinde dün bir süreliğine ”JubaBaghdad buradaydı, beni Twitter’dan takip edin:)” ibaresi yer aldı.

TRUMP POPÜLER SOSYAL MECRALARDAN YASAKLANMIŞTI

Problemi hemen keşfedip hallettiklerini belirten Miller, “Saldırganın başarabildiği tek şey, birkaç kullanıcı ismini değiştirmek oldu” dedi.

Twitter tarafından kalıcı olarak yasaklanan, Facebook ve YouTube’da da hesapları askıya alınan Trump, alternatif mecralar kuracağını açıklamıştı.

"TWİTTER'İN KATİLİ"

Eski danışmanı Steve Bannon da GETTR’i yeni sitede “Twitter’ın katili” olarak nitelendirdi. Siteye ilk gün 500 binin üzerinde kişi kaydoldu. Miller, Trump'ı platforma beklediğini ama onun GETTR'e maddi destek vermediğini ifade etti.

Trump'dan sosyal medya yasağına tepki Eski ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik yürütülen sosyal medya yasaklarının uzatılmasına karşın, bunun 2020’deki başkanlık seçimlerinde şahsına oy verenlere hakaret olduğunu savundu.

Trump'ın hesaplarının askıya alınması uzadı Facebook, Trump'ın hesaplarının askıya alınmasını 2 yıl daha uzattı

Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu Eski ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının ardından "From the Desk of Donald J. Trump" adlı kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.