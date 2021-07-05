Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, koronavirüs salgınını aşılama ile birlikte kontrol altına aldı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3806 artışla 33 milyon 718 bin 734'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 artarak 605 bin 529 oldu.

CALIFORNIA İLK SIRADA YER ALIYOR

California, 3 milyon 820 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 650 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 704 ve Teksas'ta 52 bin 482 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN SAYISI 157 MİLYONU GEÇTİ

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 412 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 323 binden fazla kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 585 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 769 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 524 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 402 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Koronavirüs aşısında 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda Biontech aşısını, ilk iki doz Biontech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.