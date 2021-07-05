Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Columbus Blue Jackets'ın kalecisi Matiss Kivlenieks, ABD'nin Michigan eyaletinin Novi kentindeki bir ev partisine katıldı. Partide havai fişek gösteri yapılmak istendi ancak mekanizme arızalandı. Bu esnada jakuzide olan Kivlenieks, panikle dışarı çıkmak istedi. Ancak ayağı kayıp düştü ve kafasını yere çarptı. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki sporcu, hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ BAŞKA ÇIKTI

Öte yapılan ilk otopside genç hokeycinin kafasını çarpmadan dolayı ölmediği belirlendi. Otopsiye göre Letonyalı milli buz hokeycinin ölümü, etrafa saçılan havai fişeklerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşadığı travmadan kaynaklandı.

Kanada'da buz hokeyi takımı otobüsü kamyonla çarpıştı: Sporcuların yarısı öldü Ülkeyi sarsan kazada 14 genç sporcu hayatını kaybetti, hastaneye taşınan yaralılar arasında üç kişinin durumu kritik.

İlk kez bir Türk takımı, Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonu 35 yıllık Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilk kez bir Türk takımı Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Türkiye’yi Bulgaristan’daki Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası’nda temsil eden Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Grup Şampiyonu oldu.