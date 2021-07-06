Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 6 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırma kararı aldı.

6 ÜLKE İLE KALKIYOR

Robert Koch Enstitüsünün tavsiyeleri doğrultusunda çarşamba gününden itibaren Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal'e uygulanan seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

BU ÜLKELERDE DELTA MUTASYONU GÖRÜLMEMİŞ

Enstitü, söz konusu 6 ülkenin insidans rakamlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade ederek, bu ülkelerin

Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun yoğun görüldüğü ülke statüsünde olmadıklarını açıkladı.

80 ÜLKEYE DE KALDIRMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel‘den Almanya’nın İngiltere’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmasını istemişti. Merkel’in Johnson’a verdiği olumlu cevabın ardından Almanya, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 80 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.

Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor! Almanya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 'riskli' bölgelere seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıyor.