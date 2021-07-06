Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 559 Kovid-19 testi yapılırken, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı ve 28 kişi taburcu edildi.

Bu kapsamda, 535 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 8 bin 416'ya çıktı.

Öte yandan, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 4 bin 721 doz aşı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 787 VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 787 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde, 23'ü ağır olmak üzere 88 hastanın Kovid-19 tedavisi sürüyor. Toplam vaka sayısı 78 bin 809'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 380'e ulaştı.

Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Covid-19 aşısı Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 26 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi ​Türkiye'nin KKTC'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek devam ediyor. Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa’ya ulaştı.