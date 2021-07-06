Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi Fransız Savunma Komitesi, Fransa'nın 'drone savaşları'na hazır olması gerektiğini belirten bir rapor yayımladı. Raporda, Türk SİHA/İHA'larından da bahsedildi.
Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.