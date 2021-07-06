Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

ABD’nin Afganistan’da Bagram’daki ana askerî üssünü boşaltması, Washington yönetiminin tarihindeki en uzun süren savaşın sonuna işaret ediyor. ABD’nin çekilmesinin ardından meydana gelecek boşluğu, ise baş rakibi Çin dolduracak gibi görünüyor. Afganistan'ın başkenti Kâbil’deki yetkililer, Çin’in ünlü Kuşak-Yol projesi kapsamında imzaladığı 62 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) Afganistan’ı da kapsamasını değerlendiriyor.

2049'DA TAMAMLANACAK

2013’te Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından ortaya atılan ve Çin anayasasında da yer alan dev altyapı projesi, Pekin yönetiminin dünyanın geri kalan kısmıyla denizden ve karadan entegrasyonunu hedefliyor. Projenin 2049’da tamamlanması planlanıyor. Afganistan’ın da anlaşmaya dahil olmasıyla Çin, Afganistan ve Pakistan’da yeni otoyollar, demir yolları ve enerji nakil hatları inşa edecek ve bu ülkelere milyarlarca dolar kredi verecek. The Daily Beast sitesine konuşan bir kaynak, Pakistan’ın Peşaver şehriyle Afganistan’ın başkenti Kâbil arasında otoyol anlaşması yapılması hâlinde Afganistan’ın resmî olarak CPEC'e katılmış olacağını söyledi.

ABD ASKERİ VARLIĞI ENGELLİYORDU

Çin, proje konusunda baştan beri harekete geçmek istiyor ama Afganistan’daki güçlü Amerikan askerî varlığı buna mâni oluyordu. ABD askerlerinin Bagram’dan ayrılması, bu konuda Çin’e fırsat sağladı. Pekin yönetimi için şimdi proje için tek endişe, ülkenin büyük kısmını kontrol altında tutan Taliban sebebiyle olabilecek istikrarsızlık. Söz konusu kaynak “Proje, Çin’in Taliban’la anlaşma yapıp yapamayacağına bağlı. Taliban, Çin’in altyapı ve diğer projelerine onay verirse Çin’in eli güçlenir. Taliban yetkilileri de millî menfaatlere hizmet etmesi hâlinde projelere sıcak bakıyor” diye konuştu.

Afganistan yeni bir iç savaşa sürükleniyor ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilme takvimi işlerken, Taliban farklı bölgelerde birçok stratejik noktayı ele geçirdi. Afgan uzmanlar, yeni bir kaos planının devreye girdiğini ve ülkenin uzun soluklu bir iç savaşa sürüklendiğini söyledi.

Afganistan'dan kaçış başladı ABD ordusu için çalışan 18 bin Afgan, aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmek için Washington yönetiminden yardım istedi

Rusya’nın hedefi yeniden Afganistan’a dönmek “Rusya hem Hazar havzasında güç sahibi olmayı hem de İran, Pakistan ve Çin dâhil birçok ülke ile etkin koridorları kontrol etmeyi istiyor. Bir diğer motivasyonu da Afganistan’daki eşsiz yer altı zenginliğini elde etmek”