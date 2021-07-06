Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail yönetimi, Güney Kore ile 700 bin doz koronavirüs aşısının takası için anlaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vereceği ifade edildi. Karşılığında ise Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail’e göndereceği kaydedildi.

FİLİSTİN İLE TAKAS ETMEK İSTEMİŞTİ

İsrail, 18 Haziran'da 1 milyon dozdan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı. Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

'Aşı'lamayan kriz: Covid-19 Bilim insanları arasında farklı görüşler olsa da çoğunluğu dünyayı sarsan koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşılama olduğunu iddia ediyor. Varyantlara karşı koruyuculuğu hâlen tartışma konusu olan aşılara ulaşımdaki adaletsizlik ise her geçen gün artıyor.