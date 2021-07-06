Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da binlerce kişi, sahte koronavirüs aşısı satan, geniş kapsamlı bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Yetkililer, soruşturmanın ardından pek çok doktor ve sağlık çalışanın tutuklandığını duyurdu.

SAHTE ŞIRINGA VE SERTİFİKA ÜRETTİLER

Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama turu yapıldığını belirterek, "Tuzlu su enjekte ediyorlardı. Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.

TUZLU SUDAN 28 BİN DOLAR KAZANDILAR

Bununla birlikte Thakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, organizatörler, kurbanlarından aşı için ücret alarak toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandı.

Olay nedeniyle şimdiye kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak gibi suçlamalarla 14 kişi tutuklandı. Polisin, dolandırıcılığa karışan diğer kişileri soruşturmaya devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın olabileceği öğrenildi.

ŞÜPHELER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, CNN International’ın haberine göre, sahte aşı uygulamaları Mayıs sonu ile Haziran başı arasında gerçekleşti. Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının durumu polise bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.

Sahte aşılama kamplarından biri kalabalık bir konut topluluğunda gerçekleşti. Orada yaşayan bir kişi, "Üyelerimizin hiçbirinde herhangi bir semptom görülmemişti ve ayrıca nakit olarak ödemek zorunda kaldık. O zaman, bu durumdan şüphelendik” dedi.

2 BİN 500'DEN FAZLA DOLANDIRICILIK KURBANI VAR

Polis soruşturmasının ardından farklı davalar da gelmeye başladı. Mumbai'de bir avukat olan Siddharth Chandrashekhar, 24 Haziran'da bir kamu yararı davası açtı. Bu noktada savcı, dolandırıcılık kurbanlarının 2 bin 500'den fazla olduğunu doğruladı. Bombay Yüksek Mahkemesi, iddiaların "gerçekten şok edici" olduğunu belirterek, eyalet ve yerel makamları "masum bireylerin gelecekte aldatılmaması için" harekete geçmeye çağırdı.

İKİNCİ DALGA HİNDİSTAN'I SERT VURDU

Hindistan'da nisan ve haziran ayları arasında ikinci Covid-19 dalgası etkili olmuş ve milyonlarca kişiye virüs bulaşmıştı. Söz konusu tarihler arasında on binlerce kişi de hayatını kaybetmişti.

Günlük vakalar, mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra yavaş yavaş azaldı. Ardından sistemi üzerindeki baskı hafifledi ve yetkililerin ülkenin toparlanması sırasında aşı programlarını hızlandırmasına izin verdi.

NÜFUSUN YÜZDE 4,5'İ TAMAMEN AŞILANDI

Haziran ayında, Başbakan Narendra Modi, merkezi hükümet tarafından eyaletlere ücretsiz aşıların önemli bir kısmının sağlanacağı merkezi bir aşı uygulamasını duyurdu. Modi, kısa bir süre sonra, ülke günde 8 milyon günlük doz rekoru kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şimdiye kadar 62 milyondan fazla insan, Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5’i tamamen aşılandı.

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