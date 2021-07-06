Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 aylık araştırmayı yürüten Sağlık Vakfı isimli kuruluş, ülkede sağlık sektöründe fırsat eşitsizliğinin son 10 senede arttığını bildirdi, kamu hizmetlerindeki yatırım eksikliğinin de ülke sağlığını “hassas” hale getirdiği uyarısında bulundu.

ÖLÜMLER ORANTISIZ ŞEKİLDE FAZLA

Vakıf, bu eşitsizlik sebebiyle ülkede Covid-19’dan ölümlerin benzer gelişmişlik seviyelerindeki ülkelere göre orantısız bir şekilde fazla olduğunu kaydetti.

Kuruluş, sağlıktaki eşitsizliğin acilen giderilmesi, Milli Sağlık Hizmetleri’yle sosyal gücenlik ve eğiitim alanlarında büyük yatırımlar yapılması çağrısında bulundu.

Vakıf yöneticisi Jo Bibby, “Covid-19’la yaşamayı öğrenebiliriz ama bunun adaletsiz sonuçlarıyla birlikte yaşamamalıyız” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan karantina açıklaması: Daha sert tedbirler alabiliriz İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Skandal görüntüleri yayılan İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması sonrası sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin de ortaya çıkması ile istifa etti.