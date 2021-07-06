Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Meksika Körfezi'nde yangın çıkmış, görüntüler dünyayı hayrete düşürmüştü. Yapılan açıklamada, yangına şimşek fırtınası ile aynı anda meydana gelen boru hattındaki gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex)'e ait olan ve denizin 78 metre derinliğinde bulunan su altı petrol boru hattında çıkan yangın, uzun uğraşların ardından ertesi gün söndürülebilmişti. Pemex tarafından yapılan açıklamada, su altı petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.

PETROL SIZINTISI YAŞANMADI

Açıklamada, yangının çıktığı yerin yakınlarındaki denizaltı vanasının kapatılması ve boru hattına azot enjekte edilmesi ile yangının tamamen söndürüldüğünü bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir petrol sızıntısının yaşanmadığına dikkat çekilirken, okyanus yüzeyindeki yangının acil önlemler sonucu söndürüldüğü ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

Hasar gören pompalama hattının onarım çalışmalarına ve boru hattındaki petrol sızıntısının temel nedenini belirlemek için analizlere başlandığı aktarıldı.

Meksika Körfezi’nde su altı petrol boru hattında patlama! Okyanus adeta alev aldı Meksika’da devlet petrol şirketi Pemex'e ait olan ve denizin 78 metre derinliğinde bulunan su altı boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası okyanus üzerinde oluşan devasa ateş topu, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.