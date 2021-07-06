Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan’ın komşuları ile çöp krizi giderek büyüyor. Tisza Nehri, Macaristan’a akarken Ukrayna, Romanya ve Slovakya’dan da tonlarca ağırlıktaki plastik atıkları da beraberinde getiriyor.

26 BİN METREKÜP PLASTİK TOPLANDI

Ukrayna topraklarından akarak Macaristan’a ulaşan nehrin, ülkede neden olduğu çöp dağları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl nehirden 26 bin metreküp plastik atık toplandığını ifade eden Macaristanlı yetkililer, komşu ülkelerin üzerine düşeni yapmadığını savunuyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Nehrin topraklarından geçtiği Ukrayna’da yetkililer ile temasa geçen Macar yetkililer, sorunun çözümü için işbirliği teklifinde bulunsa da taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Macaristan, Ukrayna tarafının sorunun çözümü için gerekli kaynağı sağlamamasından şikayetçi.

'BU ULUSLARARASI BİR MESELE'

Macaristan Ulusal Su İdaresi yetkilisi Istvan Lang konuya ilişkin açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse nehrin taşıdığı atıklar arasında Macaristan’da üretilen şişeler de var. Bu işteki sorumluluğumuzu alıyoruz ancak, bu uluslararası bir mesele. Ukrayna’nın atık yönetiminde sorun var” ifadelerini kullandı.

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