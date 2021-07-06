Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz’da görevden ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefla görüştü. Abbas’ın görüşmede, İsrail ile Filistin arasında yakında barış sağlanacağına dair umudunu dile getirdiği aktarıldı.



NADİR OLAN GÖRÜŞME İÇİN TEŞEKKÜR

Rivlin’in ise Abbas’a Filistin ve İsrail arasındaki nadir olan gerçekleşen bu telefon görüşmesi için teşekkür ettiği aktarıldı. İki lider arasındaki görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İsrail medyası ise, Abbas ve Rivlin görüşmesinin İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki koordinatörü Ghassan Alian tarafından koordine edildiğini öne sürdü.

RİVLİN 9 TEMMUZ'DA GÖREVİNİ ISAAC HERZOG'A DEVREDECEK

Rivlin, yedi yıllık görev süresinin dolmasının ardından 9 Temmuz’da görevini geçtiğimiz haziran ayında İsrail parlamentosu tarafından seçilen Isaac Herzog'a devredecek.



İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedeye müdahalesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.