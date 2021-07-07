Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.
SALDIRI DOĞRULANDI
Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.
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Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.
SALDIRI DOĞRULANDI
Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.
Etiketler : ABD,