Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli futbolcu, Emiliano Sala 2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Cardiff City'e imza atmak üzere Fransa'ya giderken bindiği uçağı Manş Denizi'ne düşmesi ile 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

ZEHİRLİ MADDELER ALIP, KENDİNİ ASTI

Kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala’nın kız kardeşi Romina’nın da önceki gün intihar ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi.

DURUMU KRİTİK

Romina’nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorlar vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı.

AİLE PARAMPARÇA OLDU

Öte yandan Emiliano Sala’nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Emiliano Sala'nın babası vefat etti Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, kalp krizi geçirerek vefat etti.

Emiliano Sala'dan kötü haber geldi Geçtiğimiz günlerde Manş Denizi’nde enkazı bulunan uçaktaki cesedin futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı.

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçaktan haber alınamıyor! İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff’e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.