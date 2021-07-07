Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişilerin suikasta uğradığı açıklandı.
MOİSE'E SUİKAST
Haiti Başbakan Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hükümet tarafından saldırganların kim olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, saldırganların İspanyolca konuştuğu ifade edildi.
Saldırıda Moise’nin eşinin de yaralandığı kaydedildi.
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