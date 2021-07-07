Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dubai'de yürekler ağızlara geldi. Cebel Ali Limanı'ndan yankılanan patlama sesi korkuttu. Gelişmeler üzerine Dubai Devlet Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin patladığını, patlama sonucunda da yangın çıktığını duyurdu.

Dubai'de patlama sesi! Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktı

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni: Çamur volkanı Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı açıklandı.